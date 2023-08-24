Производитель готовит флагманскую модель на Android

Больше года минуло с момента начала продаж игровой консоли Steam Deck, которая продолжает входить в число лучших за счёт поддержки многочисленных игр и умеренной стоимости. Такая популярность мотивирует других производителей предлагать собственные устройства. Среди крупных имён можно назвать Logitech, Razer и Asus, но есть также разработчики второго эшелона вроде Ayaneo. Эта компания уже выпустила немало портативных игровых консолей и готовит новые варианты.

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На игровой выставке Gamescom была представлена модель под названием Ayaneo Pocket S. В продажу она должна поступить в нынешнем декабре. Работать устройство будет на только что анонсированном процессоре серии Snapdragon G, а именно на модели Snapdragon G3x Gen2. Будут предлагаться чёрный и белый цветовые варианты консоли.

Устройство обладает более квадратным дизайном по сравнению с прежними консолями, но остаётся очень гладким. Здесь есть два аналоговых джойстика, D-pad и многочисленные кнопки. Этот производитель выпускает консоли главным образом на Windows, но в данном случае предлагается использовать Android.

Остаётся узнать, по какой цене это консоль поступит на рынок, чтобы можно было делать предположения о её популярности, пишет xda-developers.