Ayaneo Pocket AIR — это первое портативное устройство на базе операционной системы Android. Оно представляет собой компактный гаджет, который можно легко брать с собой в сумке или кармане. Его вес составит 380 г. Он примерно в два раза тяжелее обычного смартфона. Толщина устройства около 17 мм.

Ayaneo Pocket AIR имеет все функции и возможности Android, позволяя пользователям устанавливать и использовать любые приложения и игры из магазина Google Play. Он оснащен графическим процессором и процессором высокой производительности, чтобы обеспечить плавную работу и быстрое выполнение задач. Ещё одна прелесть программного обеспечения — облачная база данных игр Ayaneo для любителей ретро-игр.

Устройство имеет сенсорный экран, который делает его удобным для навигации и ввода данных. Он также оснащен беспроводными технологиями, такими как Wi-Fi и Bluetooth, что позволяет подключаться к интернету и обмениваться данными с другими устройствами.

Если говорить о технических характеристиках, то Ayaneo Pocket AIR имеет 5,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080p. Внутри у него 6-нм процессор MediaTek Dimensity 1200, который имеет 1x Ultra Core (ARM Cortex-A78 до 3,0 ГГц), 3x Super Cores (ARM Cortex-A78 до 2,6 ГГц) и 4x Efficiency Cores (Arm Cortex-A55 до 3,0 ГГц). до 2,0 ГГц). Внутри SoC MediaTek также есть графический процессор Arm Mali-G77 MC9, поддержка различных кодеков и многое другое. Батарея «портативного класса Windows» имеет емкость 7350 мАч. Несмотря на внутренности флагманского смартфона, Pocket AIR имеет «мощную активную систему охлаждения уровня x86».

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Можно подитожить тем, что Ayaneo Pocket AIR подойдет для тех, кто хочет иметь доступ к Android везде и всегда. Он идеально подходит для путешествий, командировок или просто для использования в повседневной жизни.