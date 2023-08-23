Qualcomm заявляет, что графическая подсистема Snapdragon G3x Gen 2 более чем вдвое производительнее, чем у предшественника

Еще в 2021 году Qualcomm выпустила портативный процессор Snapdragon G3x Gen 1, который работает на базе портативного компьютера Razer Edge. Теперь Qualcomm расширила линейку портативных чипов серии Snapdragon G, анонсировав три процессора: Snapdragon G1 Gen 1, G2 Gen 1 и G3x Gen 2.

По имеющимся данным, процессоры серии Qualcomm Snapdragon G1 предназначены для облачных игр, G2 — для массовых мобильных игр, а G3 — для флагманов. Новые чипы Qualcomm имеют новую номенклатуру графических процессоров, называемую Adreno A11, Adreno A21 и Adreno A32, чтобы различать производительность графических процессоров всех трех чипов.

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Snapdragon G3x Gen 2 SoC оснащен 8-ядерным процессором Kryo и графическим процессором Adreno A32, который, по данным Qualcomm, на 30 процентов быстрее и имеет вдвое большую графическую производительность, чем его предшественник, поддерживая частоту обновления 144 Гц и аппаратную трассировку лучей.

Snapdragon G1 Gen 1 и G2 Gen 1 также оснащены 8-ядерным процессором Kryo. Что касается графического процессора, G2 Gen 1 использует графический процессор Adreno A21, поддерживает частоту обновления 144 Гц, но не поддерживает трассировку лучей. G1 оснащен графическим процессором Adreno A11, поддерживающим частоту обновления 60 Гц.

Qualcomm заявила, что работает с производителями AYANEO, Huaqin, Inventec и Thundercomm над производством потребительских устройств с использованием этого чипа.