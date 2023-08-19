Запуск смартфона в продажу ожидается в сентябре

После недавнего запуска Xiaomi Mix 3 Fold, Pad 6 Max и Realme K60 Ultra в Китае, по слухам, компания выпустит Xiaomi 13T и 13T Pro на мировой рынок. Ожидается, что запуск состоится в начале сентября, и в недавнем сообщении были указаны цены на оба устройства. Теперь в сети появились полные спецификации Xiaomi 13T.

Согласно сообщению Dealabs, Xiaomi 13T будет оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K(2712 x 1220 пикселей), обеспечивающим четкое изображение и плотностью пикселей 446 пикселей на дюйм. Примечательно, что дисплей поддерживает высокую частоту обновления 144 Гц. Он имеет типичную яркость 500 нит, 1200 нит с HBM (режим высокой яркости) и максимальную яркость 2600 нит.

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Работать смартфон будет на однокристальной системе MediaTek Dimensity 8200 Ultra в сочетании с 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти. Телефон оснащен большой аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт с технологией Xiaomi Smart HyperCharge.

Также смартфон оснащен широкоугольным объективом Leica разрешением 50 мегапикселей с оптической стабилизацией изображения (OIS). Кроме того телефон также предлагает 50-мегапиксельный телеобъектив Leica с 2--х кратным увеличением, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 20-мегапиксельную фронтальную камеру. Возможности видео позволяют снимать в режиме 4k при 30 кадрах в секунду.

Xiaomi 13T получит два слота для SIM-карт и работает под управлением Android 13. Он предлагает стандартный уже способ подключения через порт USB-C и поддерживает беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC. Смартфон поддерживает стандарт IP68 для защиты от воды и пыли. Смартфон будет доступен в двух цветах: черном и альпийском синем.