К сожалению, но потратить сотню тысяч рублей на глобальную версию новинки не выйдет.

Компания Xiaomi пару дней назад показала общественности новый тонкий и дорогой складной смартфон MIX Fold 3. За большую цену вам давали всё, что только можно: хорошую камеру, отличную производительность благодаря топовому процессору Snapdragon 8Gen2, отличнейший экран, большое количество постоянной памяти, высокую яркость и многое другое, что не всегда встретишь в складных устройствах. Однако новинка не попадет на глобальный рынок, а останется эксклюзивной для китайского рынка.

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Заявление сделал директор по связям с общественностью Xiaomi. Новинка будет доступна в Китае в трех модификациях, а цена начинается от 1240 долларов.

Напомню, что цена на устройство велика, особенно с нынешним курсом. Базовая модель продается за 8999 юаней или 126 тысяч рублей, это комплектация 256/12ГБ памяти. Далее идет модель с 16/512ГБ памяти за 9999 юаней или 140 тысяч рублей. Топовая версия обладает 16ГБ оперативной и 1ТБ постоянной памяти и обойдется покупателю в 10 999 юаней или 154 тысячи рублей.

Устройство уже можно приобрести в Китае. Некоторые продавцы на Ali уже выставили свои объявления. Цена — еще выше, чем в самом Китае. Хотя, это неудивительно. Достать новинку по адекватной цене будет довольно тяжело, особенно на старте продаж. Но, продаются все версии, включая "карбоновую".

Отмечу, что MIX Fold 3 - добротное обновление линейки MIX Fold. В третьей версии производитель увеличил удобство благодаря шарниру, который позволяет поставить смартфон в любое положение в диапазоне 45-135 градусов. При этом установлена добротная фронтальная камера на два экрана и хорошая основная с сенсором IMX800.