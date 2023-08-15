Вырастет батарея и появится керамический корпус

Китайский производитель Oppo работает над смарт-часами очередного поколения. В ближайшие пару недель они должны быть представлены на родине производителя вместе со складным смартфоном Find N3 и планшетом Pad Air 2. Прежде говорилось, что часы появятся под именем Watch 5 Pro. Теперь известный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что они будут называться Watch 4 Pro.

Эти часы будут выпущены на смену прошлогодней модели Watch 3 Pro. Они получат чип Snapdragon W5 Gen 1 на техпроцессе 4 нм и систему на чипе BES2700 для работы в режиме пониженного энергопотребления. Последний пришёл на смену чипу под названием Apollo 4 Plus. Ёмкость батареи должна составить 570 мАч, что чуть больше по сравнению с батареей прошлогодней модели.

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Будут изменения во внешнем виде. Часы получают рамку из нержавеющей стали 316 вместо алюминия. Основной корпус часов будет керамическим, что повысит его прочность.

Ожидается использование панели AMOLED LTPO и изогнутое cтекло сверху. В состав часов должны войти датчики сердцебиения, SpO2, GPS, NFC, будут поддерживаться электронные SIM-карты, пишет Gizmochina.