Производство стартует более чем через год

В последние годы американские компании стараются избавиться от серьёзной зависимости от китайских производителей. Для этого они перебираются в другие азиатские страны, одной из которых является Индия. Крупнейший производитель аппаратов iPhone, компания Foxconn, работает и в этом регионе. Похоже, скоро здесь начнут выпускать и наушники AirPods.

Происходить это будет на предприятии Foxconn в городе Хайдарабаде, так что в недалёком будущем можно будет стать обладателем наушников Apple с надписью «Сделано в Индии». Ради этого Foxconn вкладывает сумму в размере $400 млн.

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Правда, производство должно начаться не раньше декабря 2024 года. Соответственно, даже покупателям в самой Индии придётся ждать этих наушников до 2025 года. Были слухи, что производство AirPods в Индии стартовало ещё в начале нынешнего года, но инвестиции были вдвое меньше.

Сейчас ведутся продажи AirPods 2-го и 3-го поколения и AirPods Pro 2-го поколения. Как новое место производства повлияет на стоимость наушников, пока неизвестно, пишет Gizmochina.