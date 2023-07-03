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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Наушники Apple AirPods смогут измерять температуру тела пользователя
Не пропадать же отверстию в организме, в конце концов!
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Традиционный для воскресного вечера дайджест Bloomberg содержал информацию о планах компании по совершенствованию беспроводных наушников AirPods. Они должны научиться измерять температуру тела через ушную раковину, поскольку такой метод более достоверен по сравнению с используемым сейчас умными часами Apple.

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Источник изображения: Apple

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Актуален и вопрос с переходом на использование порта USB-C для зарядки фирменного футляра наушников AirPods. Скорее всего, он будет внедрён уже в начале следующего года, если к тому времени Apple решится обновить свои беспроводные наушники. Компания также собирается внедрить функции для людей с нарушением слуха. Эти наушники смогут силами специального приложения проводить диагностику органов слуха, и в случае необходимости выступать в роли слухового аппарата.

#apple #беспроводные наушники #airpods #носимая электроника
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