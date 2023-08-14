Шарниры повышенной прочности и разогнанный Snapdragon 8 Gen 2

В понедельник компания Xiaomi провела в Китае мероприятие и среди прочих продуктов представила складной смартфон Mix Fold 3. Это четвёртое поколение её мобильного устройства, которое разворачивается и превращается в планшет.

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Данная модель стала самым тонким складным смартфоном, обойдя по этому показателю Honor Magic V2. Здесь используется камеры с настройкой Leica, как и на классических флагманах Xiaomi. Также обладатели устройства получат улучшенный шарнир и изменённый внешний вид.

Размер прямоугольного выступа камеры вырос, поскольку камер стало четыре вместо трёх. В развёрнутом состоянии толщина корпуса составляет 5,26 мм против 10,96 мм в свёрнутом. Используются новые петли, способные пережить 500000 циклов открытия и закрытия. Эти петли поддерживают экран в неподвижном состоянии в диапазоне от 45° до 135°.

Размер главного экрана 8,03 дюйма, разрешение 2K и есть защита UTG. Соотношение сторон внешнего экрана 21:9, размер у него 6,56 дюйма, стекло Gorilla Glass Victus и разрешение Full HD+.

На обоих панелях применяется материал E6, частота обновления достигает 120 Гц, также есть поддержка Dolby Vision. Максимальная яркость составляет 2600 нит.

Звук выдают два стереодинамика. Аппарат работает на Android 13 с программной оболочкой MIUI 14 Fold. Производитель обещает оптимизацию под складные экраны двухсот наиболее популярных в Китае приложений.

Используется разогнанный вариант процессора Snapdragon 8 Gen 2, оперативная память LPDDR5x и хранилище UFS 4.0. Ёмкость батареи составляет 4800 мАч, мощность проводной зарядки 67 Вт, беспроводной 50 Вт.

Аппарат обладает четырьмя камерами сзади и двумя передними по 20 Мп. Основная камера с разрешением 50 Мп работает с сенсором Sony IMX800. Рядом находится сверхширокоугольная 12 Мп, телеобъектив 10 Мп с зумом 3,2х и камера-перископ 10 Мп с 5-кратным зумом. Из них только у сверхширокоугольной нет оптической стабилизации изображения.

Стоимость аппаратов в Китае следующая:

12 ГБ + 256 ГБ — 8999 юаней.

16 ГБ + 512 ГБ — 9999 юаней.

16 ГБ + 1 ТБ — 10999 юаней.

Предлагаются версии из стекла чёрного и золотого цветов и аэрокосмического волокна в 36 раз прочнее стекла, стоят они одинаково. Продажи в Китае стартуют 16 августа, пишет Gizmochina.