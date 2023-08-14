Сейчас такая связь есть на iPhone 14 и у аппаратов Huawei

До начала продаж смартфонов Samsung Galaxy S24 остаётся ещё много месяцев, но слухи о них появляются регулярно. На этот раз говорится о том, что аппараты будут поддерживать спутниковую связь.

В нынешних Galaxy S23 спутниковая связь отсутствует, хотя процессор Snapdragon 8 Gen 2 поддерживает её. Такая связь есть в аппаратах серии iPhone 14. В будущем году Samsung устранит этот недостаток своих премиальных устройств.

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Источником этой информации стал министр науки Южной Кореи. По его словам, местные производители смартфонов запустят сервис передачи данных между аппаратами с поддержкой сетей 5G и спутниками. Поскольку главным южнокорейским производителем является Samsung, речь должна идти о смартфонах Galaxy S24.

Производитель утверждает, что прежде данная возможность не была внедрена, поскольку спутниковая экосистема и связанные технологии не отвечали необходимым требованиям. Компания работает совместно с Iridium Communications, у которой есть ряд низкоорбитальных спутников для обеспечения экстренной связи. Среди Android-производителей пока только Huawei предлагает поддержку спутниковой связи, пишет Gizmochina.



