К сожалению, в потребительском сегменте подобных решений не будет еще долго

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, в рамках мероприятия Flash Memory Summit южнокорейская корпорация Samsung продемонстрировала твердотельный накопитель емкостью 256 ТБ – информации о нем пока мало, но известно, что он базируется на чипах 3D QLC NAND, потребляет крайне мало энергии и ориентирован на корпоративное и серверное применение. Использование 3D QLC NAND вместо 3D TLC NAND, впрочем, в таком случае, вызывает некоторые вопросы.

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Помимо всего прочего, Samsung анонсировала архитектуру PBSSD для решений «петабайтного масштаба» и показала серверный 15-терабайтный SSD под названием PM1743. Рассказали представители компании и о его преемнике – PM9D3a, базирующемся на восьмиканальном контроллере и обладающем емкостью до 30.72 ТБ. Судя по анонсам, Samsung не планирует терять одну из лидирующих позиций на рынке твердотельных накопителей, хотя многие эксперты и пользователи ожидают не серверных и корпоративных, а потребительских решений флагманского сегмента – аналогов Samsung 990 Pro, задействующих более производительный контроллер и интерфейс PCI-Express 5.0, а также, вероятно, обладающих активным охлаждением.