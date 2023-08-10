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Аппараты Samsung Galaxy S24 появились в базе данных IMEI
Должны быть версии на процессорах Exynos и увеличенный объём памяти

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Компания Samsung ежегодно в феврале выпускает флагманские смартфоны серии Galaxy S. До этого остаётся ещё несколько месяцев, но устройства уже доступны в базе данных GSMA IMEI.

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Samsung Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra в нынешнем году получили модельные номера S911B/DS, SM-S916B/DS и SM-S918B/DS. Аппараты следующего года фигурируют под номерами SM-S921B/DS, SM-S926B/DS и SM-S928B/DS. Это означает, что они уже прошли тестирование в рамках подготовки к релизу.

Версия аппарата Galaxy S24+ для США была протестирована в бенчмарке Geekbench. Она работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 с объёмом памяти 8 ГБ и системой Android 14. В некоторых странах смартфон выйдет на процессоре Samsung Exynos 2400. Старшие модели могут получить зарядку мощностью 65 Вт за счёт многослойной батареи. Galaxy S24+ и S24 Ultra могут иметь ёмкость аккумуляторов 4900 мАч и 5000 мАч. В модели Ultra ожидается камера телефото  с 3-кратным оптическим зумом, сообщает Gizmochina.

Samsung собирается использовать панели OLED 13-го поколения, тогда как iPhone 15 нынешней осенью выйдут с панелями 12-го поколения. Это означает, что экраны станут более тонкими и экономичными.

Ожидается объём оперативной памяти до 12 ГБ и хранилище 256 ГБ. В модели Ultra будет до 16 ГБ памяти, пишет Androidauthority.

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#samsung #смартфон
Источник: gizmochina.com
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