Функциональность Firefox на смартфонах будет расширена

Расширения для браузеров на компьютерах являются привычным делом, но на мобильных устройствах таких предложений немного. Скоро их станет больше благодаря появлению расширении в браузере Firefox на Android. Разработчики опубликовали информацию для создателей расширений.

Браузер Mozilla известен своей обширной функциональностью и персонализацией. Теперь он постарается принести эти достоинства на небольшие мобильные устройства. Расширения Firefox на Android уже существовали до редизайна 2020 года. Теперь они возвращаются.

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Произойдёт это в сентябре, по крайней мере в бета-версиях браузера. В финальном варианте расширения могут появиться ближе к концу года. Также будут представлены руководства, ресурсы и места для обсуждений, где пользователи смогут оставлять отзывы.

Что касается браузера Chrome на Android, о появлении расширений в нём речи пока не идёт, пишет Gizmochina.