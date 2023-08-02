Данные не отправляются на сторонние серверы, перевод происходит локально.

Похоже, в скором времени веб-браузер Firefox наконец-то получит встроенный переводчик. Как сообщает gHacks, он работает в бета-версии Firefox 117, финальный релиз ожидается к концу августа. Пользователи Firefox уже привыкли пользоваться для перевода сторонними расширениями, но будущая встроенная реализация положительно отличается от расширений локальной работой — текст не отправляется на сторонний сервер для перевода. В отличие от существующего официального расширения Firefox Translations, встроенная реализация получит больше настроек для автоматического перевода сайтов.

Firefox покажет всплывающее окно с предложением перевести веб-страницу, язык которой отличается от языка по умолчанию. В настройках Firefox появится раздел «Перевод», где можно будет загрузить и установить пакеты, необходимые для локального перевода с разных языков. В числе поддерживаемых есть русский, английский, французский, немецкий, итальянский, испанский и другие языки. Можно настроить автоматический перевод или запретить его для определённых языков, запрет также можно назначить определённым сайтам, правда в бета-версии Firefox 117 через настройки это сделать пока нельзя, нужно посетить сайт и сделать необходимые настройки через меню переводчика. Возможно, к релизу настройки доработают.