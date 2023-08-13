Одноядерное преимущество почти в полтора раза

В следующем месяце состоится анонс линейки смартфонов iPhone 15, где в двух старших моделях будет применяться процессор Apple A17 Bionic. Произведённый на техпроцессе 3 нм чип впервые протестировали в бенчмарке Geekbench. В составе iPhone 15 Pro он набрал 3269 баллов в одноядерном и 7666 баллов в многоядерном тестах. Для сравнения, Snapdragon 8 Gen 3 для Galaxy на техпроцессе 4 нм в этих же тестах показал результат 2223 и 6661 баллов соответственно.

Неанонсированный пока процессор производства Qualcomm был протестирован в составе будущего флагманского смартфона Galaxy S24+. Чип Apple имеет превосходство в 47% в одноядерном тесте и в 15,1% в многоядерном.

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Прошлогодний процессор A16 Bionic, который в этом году будет применяться в iPhone 15 и iPhone 15 Plus, в Geekbench показывает результаты 2531 и 6460 баллов. Процессор нового поколения в одноядерных тестах быстрее на 29%, в многоядерных на 19%. Максимальная частота A17 Bionic достигала 3,7 ГГц.

В Compute Benchmark будущий чип Apple получил 30669 баллов против 23000 баллов у A16 Bionic. Этот тест показывает скорость графического процесса, моделируя обработку изображения, машинное обучение и компьютерное зрение. В A17 на одно вычислительное ядро GPU больше и более тонкий техпроцесс, пишет Phonearena.