"Apple скупила все 3-нм производственные мощности TSMC. Технология будет эксклюзивной для Apple в течение примерно года, прежде чем появится у других компаний", - говорится в статье Information.

Американская корпорация Apple втайне от общественности заключила сделку с тайваньской компанией TSMC, намереваясь выкупить все произведенные 3-нм чипы. В дальнейшем полупроводники будут использоваться в новых линейках iPhone и Mac. Подробности изложены в публикации The Information.

В статье указывается, что Apple выкупила все запасы 3-нм. Технология, на следующие 12 месяцев, будет эксклюзивом исключительно лишь для американской корпорации. По истечении данного срока новинка поступит в распоряжение других участников рынка.

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Как утверждают источники, порядка 70% ранних чипов, выпущенных TSMC, могут быть использованы. Данный процент растет постепенно, как только улучшаются технологические процессы.

Apple относится к крупнейшим покупателям TSMC. Благодаря фирме из Купертино тайваньскому изготовителю удалось заработать четвертую часть об общего дохода за прошлый год.

Предположительно Apple использует выкупленные проводники для новых линеек своей продукции. Компания оснастит процессы M3 для Mac и A17 Bionic для следующей модели iPhone.

Samsung не отстает от конкурента, работая над внедрением данных технологий в собственной продукции. Но пока корпорации не удалось приступить к серийному выпуску.