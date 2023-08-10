Чип A17 Bionic будет использовать новый 3-нм техпроцесс TSMC

Apple должна провести свое специальное мероприятие 12 сентября, чтобы объявить о новых моделях iPhone 15 и iPhone 15 Pro, а также нового поколения умных часов Apple Watch Series 9. Флагманские iPhone будут выпущены с множеством изменений и новыми функциями, включая использование титана класса 5 в моделях iPhone 15 Pro. Кроме того, внутренние компоненты также будут модернизированы. Главным изменением станет использование чипа A17 Bionic на основе 3-нм технологического процесса TSMC. Теперь инсайдер поделился подробностями о количестве ядер чипа A17 Bionic, а также об оперативной памяти моделей iPhone 15 Pro.

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Чип A17 Bionic будет обладать большей мощностью по сравнению с конкурентами, поскольку это будет первый мобильный чип с 3-нм архитектурой. Это означает более плотную упаковку транзисторов, что также будет играть важную роль в энергоэффективности. Согласно инсайдеру Unknownz21, чип A17 Bionic на iPhone 15 Pro будет оснащен 6-ядерным процессором и 6-ядерным графическим процессором. Новое количество ядер обеспечит повышенную вычислительную и графическую производительность на моделях iPhone Pro.

Для сравнения, текущий чип A16 Bionic имеет 6 процессорных ядер и 5 графических ядер. Это говорит о том, что iPhone 15 Pro будет отлично справляться с задачами с интенсивным использованием графики, такими как игры и редактирование. Помимо улучшенных ядер графического процессора A17 Bionic, инсайдер также сообщает, что новый 3-нм чип будет работать в паре с 6 ГБ оперативной памяти на моделях iPhone 15 Pro. Ранее в сети появились сообщения, что iPhone 15 Pro Max будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти. Однако инсайдер утверждает, что это маловероятно.

Производительность процессора A17 Bionic также будет выше, чем у чипа A16 Bionic, поскольку первый построен на 3-нм архитектуре TSMC. С дополнительным ядром графического процессора iPhone 15 Pro потенциально может стать лучшим игровым телефоном на рынке.

Ожидается, что iPhone 15 Pro будет иметь титановый корпус 5 класса, а также новую кнопку «Действие», которую можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя. Помимо этого, предполагается, что датчики камеры также будут значительно улучшены, предлагая улучшенную фотосъемку при слабом освещении и улучшенные возможности видеосъемки.