Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Apple A17 Bionic получит 6 процессорных и 6 графических ядер
Чип A17 Bionic будет использовать новый 3-нм техпроцесс TSMC

реклама

 Apple должна провести свое специальное мероприятие 12 сентября, чтобы объявить о новых моделях iPhone 15 и iPhone 15 Pro, а также нового поколения умных часов Apple Watch Series 9. Флагманские iPhone будут выпущены с множеством изменений и новыми функциями, включая использование титана класса 5 в моделях iPhone 15 Pro. Кроме того, внутренние компоненты также будут модернизированы. Главным изменением станет использование чипа A17 Bionic на основе 3-нм технологического процесса TSMC. Теперь инсайдер поделился подробностями о количестве ядер чипа A17 Bionic, а также об оперативной памяти моделей iPhone 15 Pro.

реклама

 Чип A17 Bionic будет обладать большей мощностью по сравнению с конкурентами, поскольку это будет первый мобильный чип с 3-нм архитектурой. Это означает более плотную упаковку транзисторов, что также будет играть важную роль в энергоэффективности. Согласно инсайдеру Unknownz21, чип A17 Bionic на iPhone 15 Pro будет оснащен 6-ядерным процессором и 6-ядерным графическим процессором. Новое количество ядер обеспечит повышенную вычислительную и графическую производительность на моделях iPhone Pro.

 Для сравнения, текущий чип A16 Bionic имеет 6 процессорных ядер и 5 графических ядер. Это говорит о том, что iPhone 15 Pro будет отлично справляться с задачами с интенсивным использованием графики, такими как игры и редактирование. Помимо улучшенных ядер графического процессора A17 Bionic, инсайдер также сообщает, что новый 3-нм чип будет работать в паре с 6 ГБ оперативной памяти на моделях iPhone 15 Pro. Ранее в сети появились сообщения, что iPhone 15 Pro Max будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти. Однако инсайдер утверждает, что это маловероятно.

 Производительность процессора A17 Bionic также будет выше, чем у чипа A16 Bionic, поскольку первый построен на 3-нм архитектуре TSMC. С дополнительным ядром графического процессора iPhone 15 Pro потенциально может стать лучшим игровым телефоном на рынке.

 Ожидается, что iPhone 15 Pro будет иметь титановый корпус 5 класса, а также новую кнопку «Действие», которую можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя. Помимо этого, предполагается, что датчики камеры также будут значительно улучшены, предлагая улучшенную фотосъемку при слабом освещении и улучшенные возможности видеосъемки.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #apple #iphone #iphone 15 pro #apple a16 bionic #a17 bionic #apple a17
Источник: wccftech.com
рекомендации
4070 ASUS очень дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Смартфон Galaxy S24 Ultra получит обновлённую камеру телефото
Смартфон Redmi Note 13 Pro+ может получить экран с изогнутыми сторонами и камеру 200 Мп
Apple тестирует мощный MacBook Pro M3 с 16 ядрами процессора и 40 ядрами графического процессора
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Параллельный импорт творит "чудеса" - РФ неизвестным способом преодолела нехватку оптики для танков
41
Как «зубы дракона» пережёвывают технику НАТО и почему Leopard 2 – излюбленное блюдо
19
Reuters: КНДР взломали компанию российского ВПК, производящую гиперзвуковые и крылатые ракеты
7
LG Energy Solution пока остаётся лидером рынка тяговых батарей за пределами Китая
+
Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
6
Залужный: Одним танком с броней уже ничего не сделаешь, потому что минные поля слишком большие
1
CNN: Запад получает все более "отрезвляющие" новости о контрнаступлении
1
Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию — Украина на 45-м месте
19
Sega выпускает геймпад и сумку для хранения Switch в стиле Sonic
+
Российский ударный дрон С-70 «Охотник» прошёл почти все тесты и готов к массовому производству
2
Дрон-камикадзе «Ланцет» поразил самоходную артиллерию ВСУ, вызвав в ней мощную детонацию боекомплекта — видео
2
Байден дал добро на обучение украинских пилотов управлению американского истребителя F-16
4
Business Insider: Украина тратит много артиллерийских снарядов и это привело к их дефициту в США
1
На Украине опубликовали фото на 40% опустевшего крупного российского склада бронетехники
1
Storm Shadow, SCALP, а теперь и Taurus – ВСУ получат малозаметную ракету с дальностью полёта 500 км
2
В России создали приложение на Android для определения спелости арбузов и свежести продуктов
3
Стало известно, какие новые функции появятся в Android 14
+
Индия и Китая не хотят покупать уголь из РФ – Австралия обрушила цены, а рубль тестирует новое дно
5
Аналитик Белл: ВСУ бросили резервы в бой на Запорожье и отступили в Донбассе
+
Инженерный образец Intel Core i5-14600K уже запустили на плате Z790 с существующим BIOS
1

Популярные статьи

Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
52
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
14
ВС РФ применили самый мощный неядерный боеприпас за всё время СВО - что представляет собой ОДАБ
6
Мощный Ryzen 5 7600X или проверенный Core i5-12600KF — на чем выгоднее собрать игровой ПК
6
Какие секреты открывает затрофеенная в ходе СВО техника НАТО
8
IPS или AMOLED: выбираем лучший дисплей для смартфона
5
Небольшой обзор акустической системы Redragon Orpheus
6
Россия и Китай ответили на провокации США совместным военно-морским патрулированием у берегов Аляски
+
РПГ-32 "Хашим": первый в мире мультикалиберный многоцелевой ручной гранатомёт
3
Мирные переговоры в Саудовской Аравии по Украине ни к чему и не привели — американский эксперт
3

Сейчас обсуждают

nukemall
03:18
Колёсные самоходки перед гусеничными имеют преимущество только в ресурсе и стоимости эксплуатации шасси(само колёсное шасси не дешевле гусеничного, а может быть и дороже), потому и стали популярны в н...
Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
nukemall
03:11
Ничего там не изменено, на фото-видео трофея обоймы отлично видно, как и "удобство" их размещения.
Бойцы ВС РФ захватили "самый совершенный БМП современности" шведский CV90 и его уже везут в Москву
nukemall
03:11
С-60 ставят на открытой платформе, на грузовик или мотолыгу, исполнять эротический балет вокруг не приходится.
Бойцы ВС РФ захватили "самый совершенный БМП современности" шведский CV90 и его уже везут в Москву
nukemall
03:09
Они бы ещё оригинальные М1 со 105мм пушками отправили, этого барахла на хранении несколько тысяч штук, хранится в пустыне, так что в отличие от европейских левопёрдов-1 сквозь них деревья и кусты не п...
Вашингтон одобрил поставку Киеву 31 танка M1A1 Abrams — технику доставят на Украину в начале осени
AntonHT
02:31
Да вы лучше пустите в серию ту самоходку у которой два ствола, харе ее уже по парадам таскать.
Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
AntonHT
02:29
А ссылку не судьба было приложить?
Энтузиаст создал интерактивную карту мира репозиториев GitHub
Grotlon
02:28
Сколько не пытался, так и не смог разобраться в этом SPEC. Цифры приводят везде разные, откуда они их берут непонятно.
Китайская компания Loongson представила новый процессор 3A6000
Yilec
02:13
Да потому что в четвёртой дябле после компании наступает скука смертная, несмотря на все эти "активности эндгейминга".
Diablo 4 потеряла почти 90% интереса игроков
Человек Человечный
01:53
Главное слов умных побольше, о во главе - помпезный лозунг.. Уровень жизни россиян растёт небывалыми темпами... Вы чувствуете?
Baldur’s Gate 3 предсказуемо возглавила недельный чарт продаж в Steam
VRoman
01:52
Сделай тесты на разгон и прогони Айду две планки против четырёх. Как разгоняются две планки, как разгоняются четыре, и какая будет разница в айде на одинаковой частоте/таймингах против максимально ста...
Увеличил объём ОЗУ со 128 ГБ до 192 ГБ в домашнем компьютере - нюансы апгрейда
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем