Ожидается производительность выше Apple A17

Компании MediaTek ведёт подготовку к релизу флагманского мобильного процессора Dimensity 9300 только с большими вычислительными ядрами. Инсайдер Digital Chat Station утверждает, что чип будет анонсирован в октябре.

Также было сказано, что это 8-ядерный процессор с четырьмя Cortex-X4, четырьмя Cortex-A720 и GPU Immortalis G720. Отказ от небольших ядер должен увеличить скорость работы и сократить энергопотребление.

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Ядра Cortex-X4 должны получить прирост производительности в 15% и уменьшить энергопотребление на 40%. Ожидается прирост энергоэффективности Cortex-A720 на 20%.

Произведённый на техпроцессе TSMC N4P чип попытается опередить по скорости новый Apple A17 благодаря суммарному снижению энергопотребления на 50%. Поддержка только 64-разрядных инструкций должна увеличить плавность работы мобильных устройств и сократить расход энергии.

Оперативная память SK Hynix LPDDR5T уже показала свои возможности на Dimensity 9300. Скорость её работы составила 9,6 Гбит/с, что означает прирост на 13%. Её использование в ближайшее время ожидается в аппаратах линейки Vivo X100.

Процессор должен быть представлен до анонса Snapdragon 8 Gen 3 и он может быть доступен производителям устройств дешевле по сравнению с предложением Qualcomm, пишет Gizmochina.