LPDDR5T обеспечивает скорость работы до 9,6 гигабит в секунду.

SK hynix объявила о начале поставок первых в отрасли 24-гигабайтных (ГБ) пакетов мобильной DRAM памяти LPDDR5X, массовое производство которых началось в ноябре прошлого года. Благодаря применению технологии High-K Metal Gate (HKMG) удалось добиться отличного сочетания производительности и энергоэффективности – пакет работает в диапазоне напряжений 1,01…1,12 В, обрабатывая данные со скоростью до 68 ГБ в секунду. В прошлом месяце SK hynix начала поставки новой памяти компании OPPO, что позволило OnePlus выпустить первый смартфон с 24 ГБ оперативной памяти – OnePlus Ace 2 Pro.

Пакет мобильной LPDDR5X на 24 ГБ. Источник: SK hynix

Смартфоны уже давно вышли за рамки устройств только для связи, превратившись в универсальные периферийные устройства, теперь эксперты прогнозируют, что смартфоны сыграют важную роль в эпоху развития искусственного интеллекта, а для ИИ нужно много быстрой памяти – ожидается дальнейший рост отрасли.

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Кроме этого, SK hynix завершила проверку производительности памяти LPDDR5T с флагманским набором микросхем MediaTek Dimensity следующего поколения, который должен появиться в этом году. LPDDR5T, где T обозначает Turbo, является переходной памятью по мере продвижения к LPDDR6 и обеспечивает скорость работы 9,6 гигабит в секунду. Процесс утверждения стандарта JEDEC находится на завершающей стадии и LPDDR5T готовится к полномасштабному дебюту на рынке.