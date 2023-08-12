Пока она доступна в предварительной сборке Windows 11

Компания Microsoft тестирует новую функциональность, которая позволит переключаться между локальной системой Windows 11 и облачная установкой Windows 365 Cloud PC в рамках одного компьютера. Функция носит название Windows 365 Switch и доступна участникам программы предварительного тестирования Windows Insiders в каналах Beta и Dev в сборке под номером 23521.

Microsoft работает над Windows cloud PC с 2021 года. Функциональность предназначена главным образом для корпоративных пользователей, но ничего не мешает работать с ней и на домашнем компьютере.

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Windows 365 Switch даёт возможность выполнять переключение сочетанием клавиш на клавиатуре, нажатием мыши или жестом по сенсорному экрану. Также можно активировать переключатель на рабочем столе в режиме представления задач.

В блоге Microsoft сказано, что эта возможность может быть особо актуальной для пользователей, которые на работе используют собственные устройства. Они смогут установить корпоративный облачный компьютер на рабочем столе своего ПК или ноутбука и быстро переключается на него. Сейчас облачная Windows 365 предлагается лишь корпоративным пользователям.

В число системных требований этой возможности входят наличие компьютера на Windows 11, участие в программе предварительного тестирования Windows для Windows 11 и Windows 365 (Beta иди Dev), наличие лицензии на Windows 365 Cloud PC. В приложении Feedback Hub Microsoft предлагает оставлять отзывы на эту функциональную возможность. Для этого в Центре отзывов надо открыть категорию «Среда рабочего стола» и подкатегорию «Switch to Cloud PC».

Пока неизвестно, появится ли данное новшество в финальном варианте системы Windows 11, пишет Digitaltrends.