Аналитики Forbes полагают, что большая часть российских компаний начнёт использовать пиратские копии ПО

Одной из первых крупных американских компаний, заявивших о своём намерении уйти с российского рынка, стала именно Microsoft. Именно эта корпорация показала остальным, что так можно, а в результате за Софтверным гигантом потянулись и другие. Что любопытно, за полтора года после введения санкций, Microsoft делала весьма странные заявления, рассказывая о полном уходе с российского рынка, а после тихо возвращалась и продолжала работу. Похоже, руководство компании приняло окончательное решение, ведь недавно стало известно о том, что Microsoft отказывается продлевать лицензии на свои программные продукты для клиентов из России. Решение вступит в силу 30 сентября и касается не только операционных систем, но и всего спектра офисного и другого ПО.

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Эксперты полагают, что такое решение окажет негативное влияние на российский бизнес, поскольку даже сегодня около 90% местных компаний продолжают использовать продукты Microsoft. За это время компания делала всё, чтобы испортить жизнь российским предпринимателям, ну а это последний удар, за которым последует глобальная перестройка рынка. В Forbes пишут, что невозможность продления лицензий влечёт за собой прекращение доступа к обновлениям, а это повышает риск кибератак, так как обновления часто включают в себя патчи безопасности для устранения уязвимостей. Что любопытно, представили Microsoft снова дают расплывчатые формулировки. Оказывается, компания временно останавливает продажи своей продукции и работу всех сервисов на территории России. Делается это в соответствии с санкциями со стороны Евросоюза, Британии и США. Эти и другие детали были изложены в письме службы поддержки Microsoft Online Services, которое получили многочисленные клиенты американской компании. Отдельно уточняется, что лицензии, истекающие после указанной даты, не потеряют своей силы, но продлить их пока невозможно.

Как уже было сказано выше, Microsoft ведёт себя странно, но при этом последовательно вредит российским пользователям, делая условия работы с собственными продуктами всё менее комфортными. Пожалуй, Софтверный гигант в этом аспекте уступает только компании Apple, которая полгода назад перестала осуществлять гарантийное обслуживание компьютерной техники и носимых гаджетов. Напомним, за последнее время Microsoft запретила жителям России скачивать операционную систему Windows со своего официального сайта, получать обновления, а также проводить тестирование системы Windows. Кроме того, компания запретила использование ChatGPT, а ещё год назад грозилась полностью закрыть своё представительство в России. В итоге, в конце декабря 2022 года Microsoft сменила гнев на милость и даже отменила санкции, но после снова их ввела и начала ревностно соблюдать. Ну а весной Софтверный гигант и вовсе начал предлагать российским филиалам и зарубежным компаниям, которые избежали санкций, продление лицензий на весь спектр программного обеспечения.

По данным журналистов, даже несмотря на активные попытки испортить жизнь российским пользователям, Microsoft завершила 2022 год с хорошими финансовыми результатами. Так, дочернее предприятие Microsoft – ООО «Майкрософт рус» заработало в 2022 году 6.4 миллиарда рублей, что немного меньше, чем годом ранее (6.8 миллиарда рублей). А вот прибыль сократилась существенно: с 640 миллионов рублей до 159 миллионов рублей всего за год. Аналитики полагают, что даже сегодня 70-90% корпоративных клиентов в различных отраслях экономики России продолжают использовать продукты Microsoft. При этом отечественные «Мойофис» и другие российские разработчики программного обеспечения составляют 16% рынка. Некоторые эксперты полагают, что российскому бизнесу грозят новые трудности. По мнению главы отдела перспективных исследований ГК «Астра» Романа Мылицына, российские компании из-за ранее введённых ограничений уже начали сталкиваться с трудностями доступа к обновлениям, что может привести к проблемам в кибербезопасности. Он отмечает, что новое вредоносное программное обеспечение обычно появляется в сети уже через несколько дней после обнаружения уязвимости. Для обычных пользователей это может показаться незначительным, но для организаций это критически важный момент.

Нет никаких сомнений, что новые ограничения Microsoft будут стимулировать компании переходить на использование пиратского программного обеспечения. Лишь некоторые компании полностью перешли на российское ПО, тогда как многие предпочтут и дальше работать в привычной экосистеме. Ну а поскольку пиратское ПО доступно, а сама Microsoft довольно вяло борется с его использованием, то уже вскоре небольшие предприятия и частные лица вернутся к пиратским копиям. Некоторые эксперты также считают, что пираты могут попробовать извлечь выгоду из ситуации, а значит появятся полулегальные схемы активации Windows с возможностью получения официальных обновлений.