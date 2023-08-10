Недорогой аппарат с 5G и большим аккумулятором

В четверг состоялся анонс смартфона ZTE Blade A73 5G, который приходит на смену появившемуся годом ранее Blade A72 5G. Отличительной чертой устройства является поддержка стандарта связи 5G.

Аппарат обладает экраном IPS LCD размером 6,52 дюйма с вырезом для камеры. Разрешение у него 720 x 1600, соотношение сторон 20:9, частота обновления 90 Гц. Сбоку на корпусе находится сканер отпечатков пальцев. Установлена система Android 13 с программной оболочкой ZTE.

реклама

Работает ZTE Blade A73 на процессоре Unisoc T760, который и даёт ему возможность подключаться к сетям 5G. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, столько же можно добавить виртуальной памяти. Доступно 128 ГБ хранилища и поддержка карт microSD. Ёмкость аккумулятора равна 5000 мАч.

Спереди находится камера с разрешением 5 Мп. Сзади располагается круглый модуль, где разместили основную камеру 50 Мп и сенсор глубины 2 Мп, а также светодиодную вспышку. Можно установить две SIM-карты, имеется разъём для наушников и поддержка NFC.

Стоимость смартфона равна около $164, доступен только серый цветовой вариант. Пока не сообщается, в какие страны он попадёт помимо Малайзии, где состоялся анонс, пишет Gizmochina.