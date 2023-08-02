Аппарат с экраном размером 6,52 дюйма и частотой 90 Гц

В первый день августа в Китае состоялся анонс бюджетного смартфона ZTE XiaoXian 50. Этот аппарат обладает экраном LCD с разрешением 1600 х 720 и частотой обновления 90 Гц, частотой дискретизации касания 180 Гц и поддержкой 83% цветового диапазона NTSC.

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Устройство работает на платформе Purple Light Exhibition Sharp T760 5G, созданной на техпроцессе 6 нм. В её состав входят четыре вычислительных ядра Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц, столько же ядер A55 и графический процессор Mail G57. В бенчмарке AnTuTu результат составляет примерно 400000 баллов, на уровне чипа Kirin 810. Предлагаются конфигурации 4/128 ГБ и 6/128 ГБ. Установлена система Android 13 с программной оболочкой MyOS 13.

Разрешение передней камеры 50 Мп, основной задней 13 Мп. Ёмкость батареи равна 4000 мАч, а мощность зарядки всего 5 Вт. Доступна установка двух SIM-карт. Есть также разъём для наушников и 8 ГБ виртуальной оперативной памяти.

Для пользователей преклонного возраста аппарат поддерживает крупные иконки и шрифт, увеличенную громкость, функциональность защиты от мошенничества и т.д.

Смартфон предлагается в сером и зелёном цветовых вариантах по цене 699 юаней и 799 юаней, пишет Gizmochina.