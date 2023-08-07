Благодаря 8-ядерному процессору, он может подключать до 10 устройств одновременно

Компания ZTE Mobile официально объявила сегодня, что портативный роутер Wi-Fi ZTE F50 5G теперь доступен для предварительного заказа. Благодаря своему изящному и компактному дизайну, размерам всего 78 мм * 62,8 мм * 10,3 мм и весу около 50 г, ZTE F50 способен произвести впечатление. Этот инновационный продукт поддерживает как двухрежимную технологию 5G, так и возможность подключения нескольких устройств.

Технические характеристики портативного Wi-Fi ZTE F50 5G следующие:

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- Поддерживает сетевую среду SA + NSA и частоты ниже 6 ГГц;

- Может похвастаться максимальной скоростью загрузки 1,6 Гбит/с и скоростью выгрузки 225 Мбит/с;

- Доступны различные варианты питания;

- Подключается к ноутбукам через интерфейс USB 3.0 Type-C для высокоскоростной передачи данных;

- Обеспечивает доступ в Интернет через зарядные головки, автомобильные и зарядные устройства, обеспечивая доступ к точкам доступа Wi-Fi.

ZTE F50 поддерживает 2X2 Wi-Fi 5 с дополнительным двухдиапазонным подключением 2,4 G / 5G. Оснащенный встроенным 8-ядерным процессором, он может подключать до 10 устройств одновременно. Кроме того, этот продукт также можно использовать в качестве устройства для чтения TF-карт.