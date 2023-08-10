AMD потеряла 5,3% рынка клиентских процессоров

Статистика фирмы Jon Peddie Research показывает, что на рынке клиентских процессоров наметился подъём, и возглавляет его компания Intel. Рынок процессоров находится на спаде уже достаточно давно. Пандемия и проблемы экономики привели к потерям Intel и AMD, но теперь видны признаки восстановления.

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Очередной отчёт аналитиков показал, что во втором квартале было выпущено 53,6 млн процессоров. Это на 17% превосходит значение первого квартала, тогда как поставки встроенной графики выросли на 14% до 49 млн экземпляров. На долю ноутбуков пришлось 72%, на долю процессоров для настольных ПК 28%, чуть ниже показателей прошлого квартала.

Если сравнивать с результатами прошлого года, совокупный объём поставок сейчас ниже на 23%. Поставки процессоров для настольных ПК сократились на 25%, для ноутбуков на 22%. Доля рынка AMD снизилась на 5,3%, зато Intel выросла на 23%. Этому способствует ориентация на процессоры начального уровня, которые покупают чаще всего.

AMD в последнее время представила ряд процессоров среднего уровня, появление Phoenix Ryzen 7040 APU также может поспособствовать росту её поставок. Intel в последнем квартале года должна выпустить процессоры Raptor Lake Refresh для компьютеров и Meteor Lake для ноутбуков, пишет wccftech.