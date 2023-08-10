Изящное устройство с аккумулятором 8500 мАч

На этой неделе компания Vivo в Китае представила планшет Pad Air. Это достаточно крупное устройство с диагональю экрана 11,5 дюйма при разрешении 2,8K и соотношении сторон 3:2. Дисплей поддерживает цветовой диапазон DCI-P3 и адаптивную частоту обновления до 144 Гц. Планшет работает на процессоре Snapdragon 870, у него 8 ГБ оперативной памяти и хранилище 128 ГБ.

За высокую продолжительность работы отвечает батарея ёмкостью 8500 мАч, которая заряжается адаптером мощностью 44 Вт. За получение громкого звука отвечают четыре крупных динамика с поддержкой звуковых эффектов Super Audio Computed. Ещё есть стилус Pencil2 для написания заметок от руки и рисования.

реклама

Установлена система Android 13 с программной оболочкой OriginOS 3 с оптимизацией специально для планшетов. Благодаря этому можно обмениваться контентом между планшетом, смартфоном и компьютером. Доступны синий, розовый и серебристый цветовые варианты.

Сроки начала продаж и стоимость Vivo пока не называет, пишет Gizmochina.