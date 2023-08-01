Сзади три камеры с основной также 50 Мп и оптической стабилизацией

В Чехии был представлен смартфон Vivo V29 5G, предварительный заказ на который начнут принимать 15 августа. Это аппарат с экраном AMOLED размером 6,78 дюйма с изгибом 55° с левой и правой сторон. Разрешение у него 1260 x 2800, частота 120 Гц, под экраном находится сканер отпечатка. Толщина корпуса составляет всего 7,46 мм, весит устройство 186 г.

Аппарат работает на процессоре Snapdragon 778G, у него 8 ГБ оперативной памяти, хранилище 256 ГБ, аккумулятор 4600 мАч и зарядка мощностью 80 Вт. Установлена система Android 13 с программной оболочкой FunTouch OS 13.

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Спереди находится камера 50 Мп с автофокусом. Основная задняя камера тоже имеет разрешение 50 Мп и оптическую стабилизацию. Ещё есть сверхширокоугольная камера с разрешением 8 Мп, сенсор глубины 2 Мп и вспышка. Корпус получил защиту уровня IP68.

Vivo V29 5G является далеко не самым дешёвым смартфоном при цене около $526. Он предлагается в чёрном и синем цветовых вариантах, пишет Gizmochina.