Также есть сведения о нескольких других аппаратах Vivo

Известный китайский инсайдер Digital Chat Station рассказал о возможных сроках поступления в продажу очередного складного смартфона, модели Vivo X Fold 3. Ранее он называл те же сроки одновременного появления Vivo X Fold 3 и Vivo X100 Pro+ в будущем году.

Точная дата не называется, но аппараты должны быть представлены в начале 2024 года. Складной смартфон должен представлять собой тонкое и лёгкое устройство с камерой-перископом. Все прошлые складные аппараты серии X Fold обладали камерой телефото, но не камерой-перископом. Остальные характеристики пока названы не были.

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Неофициальные сведения относительно смартфона Vivo X100 Pro+ говорят об использовании будущего флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3. Это ставит под сомнение, что на нём же будет работать Vivo X Fold 3.

Что касается продаж аппаратов Vivo X100 и X100 Pro в Китае, они могут начаться в ноябре. В обоих ожидается применение процессора Dimensity 9300, пишет Gizmochina.