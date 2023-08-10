Чипы для компьютеров с Windows на Arm ожидаются осенью

Согласно последней имеющейся информации, компания Qualcomm с конца прошлого года работает над процессорами с ядрами Oryon для Windows-устройств. Речь идёт о чипе с кодовым именем Hamoa, который упоминался в прошлом году на мероприятии Snapdragon Technology Summit. Тогда речь пошла о 12-ядерном процессоре, но теперь говорится также о наличии вариантов с 8 и 10 ядрами.

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Новые процессоры сейчас обозначены как SC8370, SC8370XP, SC8350 и SC8350X. В моделях SC8370 и SC8350 должно быть минимальное количество производительных ядер. Их может быть 4 или 6 и 4 экономичных ядра.

12-ядерный процессор должен получить название Snapdragon 8cx Gen 4. Два других скорее всего превратятся в Snapdragon 8c и 7c. Они будут работать в компьютерах с Windows на Arm. Очередное мероприятие Qualcomm проводит 24 октября, когда и может состояться анонс этих чипов. Тогда же будет представлен мобильный флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3, пишет Gizmochina.