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Snapdragon 8 Gen 2 LV - клон 8 Gen 2 для Galaxy без прироста производительности
"Премиальный" разогнанный процессор без прироста производительности.

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В начале текущего года вышел флагманский смартфон от корейской компании Samsung - Galaxy S23 (Plus, Ultra). Во всех моделях, начиная с бюджетной до флагманской мы увидели новый чип Snapdragon 8 Gen 2. Однако именно в телефонах Samsung установили специальную "премиальную" версию Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy. На самом деле, как таковой улучшенной производительности тестеры не заметили. Температуры только стали выше, ибо компания увеличила частоту до 3,36 ГГц вместо 3,2 ГГЦ. Мы думали, что это будет как Plus-версия обычного 8Gen2, однако все оказалось проще — обычная маркетинговая уловка корейской компании и попытка увеличить продажи своих смартфонов за счет уникальности.

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И вот, в июле вышел новый смартфон Red Magic 8S Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version (LV). Казалось бы, это то точно Plus-версия 8Gen2, однако не все так просто. Несмотря на разные названия, по характеристикам это абсолютно одинаковые чипы с той же производительностью, что и у версии for Galaxy. Чтобы решить конфликт в сообществе Qualcomm сама ответила на волнующий вопрос — это буквально один и тот же чип без прироста производительности.

Отличается он от обычного 8Gen2 повышенной частотой до 3,36 ГГц вместо стандартных 3,2 ГГц. Опять-таки прироста производительности нет, а температуры стали чуть выше.

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#qualcomm #snapdragon
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