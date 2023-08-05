Будущее рынка довольно туманно

Ухудшение глобальных макроэкономических условий напрямую повлияло на производителей мобильных устройств, включая смартфоны. Продажи падают, а вместе с ними и доходы вендоров. Недавний финансовый отчет Qualcomm, создателя SoC Snapdragon, применяющего в огромном множестве девайсов, наглядно демонстрируют это.

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Корпорация столкнулась с резким снижением прибыли, а также массовым затовариванием складов неликвидной продукцией, и не видит в ближайшей перспективе резких положительных изменений для выхода из сложившейся ситуации без изменения рыночной макросреды.

В конкретных цифрах выручка упала на 23% по сравнению с 2022 годом, до 8,45 млрд долларов. Из них на бизнес по выпуску мобильных чипов пришлось 5,255 млрд, что на 25% меньше, чем годом ранее.

На конференции с присутствием инвесторов генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон заявил, что Qualcomm в настоящее время придерживается консервативного взгляда на текущее состояние рынка. Компании предстоит потратить 285 млн долларов на меры по реструктуризации, включая выплаты по увольнениям.

Кроме того, рассматривается вариант применения других упреждающий действий, направленных на дальнейшее сокращение расходов. Qualcomm надеется, что предстоящий предпраздничный сезон обеспечит значительный рост финансовых показателей.