Игра будет представлена 17 августа

После многих лет ожидания известная видеоигра Red Dead Redemption приходит на платформы PlayStation 4 и Nintendo Switch. Это игра 2010 года, а не ремастер, о котором недавно сообщалось. Шутер от третьего лица в жанре вестерна станет доступным для приобретения 17 августа.

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Речь идёт о появлении цифровой версии, а на физических носителях игра будет выпущена 13 октября. Это прямой порт оригинальной игры, который включает в себя расширение Undead Nightmare. Вместе с ним игра будет стоить $50, при этом здесь нет поддержки 4K или повышенной частоты кадров, а также многопользовательской игры.

Появления игры следующего поколения пока не ожидается. Ремейк GTA Trilogy показал не лучшие результаты продаж, поэтому разработчики сосредоточиваются на новых играх вроде GTA VI, пишет Engadget.