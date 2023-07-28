Вчера Rockstar начала обновлять сайт игры, вероятно, это подготовка к анонсу.

В сети появилась информация, что ремастер Red Dead Redemption выйдет на Nintendo Switch. Как утверждают инсайдеры, надо немного подождать ─ о переиздании шутера официально объявят в августе.

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Датамайнеры нашли в коде обновленного сайта Rockstar Games намек на релиз ремастера Red Dead Redemption на Nintendo Switch. Они обратили внимание на то, что в разделе доступных платформах указаны PlayStation 3 и Xbox 360.

Изменения были замечены на этой неделе. На Rockstar Games был обновленный логотип Red Dead Redemption. Это лишь подогрело интерес к трехлетним обсуждениям ремастера шутера от третьего лица. По словам Колина Мориарти, инсайдера, который, кстати, раньше работал редактором портала IGN, анонс о переиздании появится не раньше августа этого года.

Обозреватель Зак Цвизен пишет, что в Rockstar Games прекрасно знают о спросе игроков на ремастер, поэтому еще в 2022 году студия решила возобновить работу над перспективным проектом.