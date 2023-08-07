В первой десятке продаваемых процессоров девять чипов AMD

Процессоры AMD 3D V-Cache, включая модели Ryzen 7 7800X3D и 5800X3D, продолжают занимать ведущие места по количеству продаж в немецком магазине Mindfactory. Очередная статистика показала, что лидируют Ryzen 7 7800X3D, которых было продано 550 экземпляров. Следом идёт 5800X3D с 480 проданными экземплярами, а далее Ryzen 7 5700X, которых купили 270 раз.

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Это в очередной раз демонстрирует популярность технологии 3D V-Cache среди геймеров. Особенно впечатляют показатели выпущенного больше года назад процессора 5800X3D под сокет AM4. Некоторые производители собирались в конце года прекратить выпускать платы с этим сокетом, но подобная популярность процессоров может заставить их передумать.

Материнских плат на AM4 было продано 1420, продажи плат с сокетом LGA 1700 тоже выросли до 910. На сокете AM5 продано 820 плат, что также означает заметный рост спроса по сравнению с прошлыми неделями.

В первую десятку наиболее продаваемых процессоров входят девять моделей AMD Ryzen 7000/5000. Единственным исключением стал замыкающий десятку Core i5-13600KF, пишет wccftech.