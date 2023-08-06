Как это было с Polaris / RDNA1

Создание графических процессоров NAVI 41 и NAVI 42 для Radeon RX 8000 началось еще три года назад, и, судя по последней информации, AMD планирует отменить их дальнейшую разработку прямо перед релизом новой линейки видеокарт.

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Сообщается, что вместо развития архитектуры RDNA4 компания будет продолжать совершенствовать текущую архитектуру RDNA3, модернизировав ее до RDNA 3.5. Косметические улучшения, включая внедрение 3D-кэша, позволят нарастить производительность, которой будет достаточно для выпуска моделей среднего уровня. А вот флагманские решения, к сожалению, могут быть полностью исключены из серии Radeon RX 8000, как это было в случае с Radeon RX 400 / 500 и Radeon RX 5000.





Таким образом, существует вероятность, что будущие топовые решения из линейки NVIDIA GeForce RTX 5000, включая GeForce RTX 5080, останутся без соперников стороны "красного лагеря". Отсутствие конкуренции на рынке GPU, в сочетании со взлетом майнинга и ростом курса доллара потенциально может взвинтить стоимость видеокарт до космических величин.