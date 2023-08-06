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AMD разрабатывает ускорители вычислений Instinct MI400 и усиливается в области ПО
Компания подтвердила, что новая серия ускорителей уже в работе, а команды разработчиков Xilinx и AMD объединили усилия.

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Комментируя финансовые итоги очередного квартала генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) рассказала, что будущая серия ускорителей искусственного интеллекта Instinct MI400 находится в разработке, передаёт Wccftech. Как отмечают авторы ресурса, это уже не первое упоминание MI400, ранее в отношении этой серии и текущей MI300 высказывался вице-президент Lenovo Скотт Тиз (Scott Tease), специалист положительно оценил новые ускорители и планы AMD, но программным обеспечением, судя по всему, остался не очень доволен: «Нам понравились MI300 и MI400, а также план дальнейшего развития, но экосистема программного обеспечения все ещё остаётся проблемой», «Она все ещё не готова к использованию и не удобна для заказчиков, работающих в промышленных масштабах», — The Next Platform.

Иными словами, серия AMD Instinct аппаратно выглядит привлекательно, но её возможности могут ограничиваться программным обеспечением, которому требуется более широкая поддержка приложений генеративного искусственного интеллекта, объясняют специалисты. AMD работает в этом направлении, что также было подтверждено генеральным директором компании: «…мы также считаем, что у нас очень сильное ценностное предложение в области обучения, если рассматривать весь спектр рабочих нагрузок и инвестиции, которые мы делаем не только сегодня, но и в перспективе, в серию MI400 следующего поколения и далее…», «…Я думаю, что все разговоры об AMD, честно говоря, всегда сводились к дорожной карте программного обеспечения. И мы действительно видим некоторые изменения в программной части…», — Seeking Alpha.

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Лиза Су отметила объединение команд разработчиков Xilinx и AMD, а также значительное увеличение ресурсов, выделяемых на разработку программного обеспечения, в частности, для оптимизации работы аппаратных решений с высокоуровневыми моделями и фреймворками, такими как PyTorch, Triton и Onyx.

Специалисты ожидают значительных улучшений платформы AMD Instinct и полагают, что компания составит серьёзную конкуренцию в данном сегменте благодаря выгодному сочетанию производительности и стоимости своих решений.

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#amd #ускорители вычислений #amd instinct
Источник: wccftech.com
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