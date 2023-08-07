Продолжительность их работы достигает 28 часов

Компания Oppo у себя на родине представила пару наушников с шейным ободом. Модель Enco M33 выходит на смену прошлогодним наушникам Enco M32.

По своему внешнему виду новинка напоминает OnePlus Bullets Wireless Z2. Здесь применяются драйверы размером 12,4 мм против 10 мм в прошлогодних наушниках, выдающие звук Hi-Fi. Отсутствует сертификат Hi-Res Audio и поддержка кодеков LDAC.

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Поддерживается активное шумоподавление до 45 дБ, впервые в наушниках этой линейки. Также поддерживается подавление шума окружающей среды за счёт алгоритмов ИИ, что пригодится во время телефонных разговоров. Рейтинг IP55 указывает на защищённость наушников от брызг.

Подключение осуществляется посредством стандарта связи Bluetooth 5.2. Оно происходит мгновенно с устройствами с программной оболочкой ColorOS, Realme UI и OxygenOS. Магниты позволяют ставить воспроизведение на паузу и запускать снова, а также отвечать на телефонные звонки. Встроенный пульт дистанционного управления также управляет воспроизведением, включением и подключением к мобильному устройству. В комплект поставки входят ушные вкладыши трёх размеров и кабель USB Type-A/Type-C.

Продолжительность работы обещана на уровне 28 часов без шумоподавления и на 50% громкости. С шумоподавлением продолжительность работы составляет 20 часов. Столько же наушники должны проработать после 10 минут зарядки.

Их стоимость в Китае составляет 249 юаней или $35. Доступны чёрный и зелёный цветовые варианты, пишет Gizmochina.