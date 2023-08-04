хэзээЭта серия часов выполнена из материалов класса люкс

OPPO заявляет, что эти часы станут настоящим инновационным устройством, сочетающим в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Часы будут оснащены полноценным смарт-чипом eUICC, который поддерживает eSIM, что даëт возможность использовать часы независимо от смартфона. Кроме того, новые часы будут оснащены 4-нм процессором с низким энергопотреблением, что обеспечит эффективную работу устройства и продолжительное время автономной работы.

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Особенности дизайна: квадратный изогнутый экран LTPO, который обеспечит более комфортное восприятие информации и улучшит внешний вид. А ёмкость аккумулятора будет составлять 570 мАч, что позволит часам работать дольше без подзарядки.

Однако, помимо технических характеристик, OPPO также обращает внимание и на дизайн своих продуктов. Заводная головка, корпус часов и ремешок будут выполнены из материалов класса люкс, что добавит элегантности и роскоши внешнему виду часов.

Серия OPPO Watch 3, которая является текущей флагманской моделью часов OPPO, получила хорошие отзывы от своих покупателей. Однако, OPPO решила изменить нумерацию следующего поколения часов и, возможно, назовут их серией Watch 5 вместо Watch 4. Это связано с предпочтениями компании, поскольку цифра "4" не приносит им удачи. Такой подход был и после модели OPPO Find X3, которая получила название X5.

Скорее всего версия OPPO Watch 5 появится в августе 2023 года, т.к. пройдёт уже целый год с момента выпуска прошлой версии часов. Она будет предлагаться в двух версиях: стандартной и Pro. Обе версии будут поддерживать электрокардиограмму ЭКГ и NFC, что делает их ещё более привлекательными для потребителей.



