Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
В Индии представлен Samsung Galaxy F34 5G с экраном AMOLED 120 Гц
Четыре камеры и батарея 6000 мАч

реклама

В начале прошлого месяца дебютировал смартфон Samsung Galaxy M34. Месяц спустя в Индии южнокорейский производитель представляет разновидность этого аппарата под именем Galaxy F34. Разница между ними состоит в цветовых вариантах и местах продажи.

Устройство обладает экраном Super AMOLED размером 6,5 дюйма с разрешением 2340 x 1080 и частотой обновления 120 Гц. Экран защищён стеклом Corning Gorilla 5 и предлагает максимальную яркость в 1000 нит.

реклама

Работает смартфон на процессоре Samsung Exynos 1280 с памятью LPDDR4x и хранилищем UFS 2.2. Поверх Android 13 установлен программный интерфейс One UI 5.1. Android будет обновляться на протяжении четырёх лет, а обновления безопасности будут выпускать пять лет.

Сзади находятся три камеры с основной 50 Мп, сверхширокоугольной 8 Мп и макро 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 13 Мп. Среди других характеристик стандарт связи 5G, сканер отпечатков сбоку, гибридный отсек microSD, разъём для наушников и поддержка Samsung Wallet.

Ёмкость батареи составляет 6000 мАч, мощность зарядки 25 Вт. Зарядное устройство в комплект поставки не входит.

Конфигурация 6/128 Гб в Индии стоит около $230, 8/128 ГБ $255, пишет Gizmochina.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #samsung
рекомендации
4070 ASUS очень дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Cooler Master представила систему охлаждения смартфонов Cryo Phone Cooler с элементом Пельтье
Asus может официально запретить выполнять рут на аппаратах Zenfone
Представлен смартфон HTC Wildfire E Star с экраном 6,5 дюйма
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Коваленко: повреждения российских кораблей 4 августа влияет не только на ситуацию в Черном море
39
13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС были подняты в воздух 5-6 августа
4
The Times: Великобритания непублично передала Украине высокоточные ракеты AIM-132 ASRAAM
5
Солнечные панели для спутников с увеличенным сроком службы в космосе созданы в Австралии
+
Солнечная буря впервые обрушилась на Землю, Луну и Марс одновременно
1
ВСУ используют самоходную гаубицу AS-90 — одно из самых мощных орудий в текущем военном конфликте
9
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
5
В пресс-службе группы Вагнера опровергли слухи переброски музыкантов в Нигер на борту Ил-76
2
Американский эсминец-невидимку Zumwalt вооружат гиперзвуковыми ракетами
11
МИД Украины после четвёртого за неделю ракетного обстрела страны попросил запад передать F-16
+
Афганским футболисткам удалось спастись от талибов благодаря WhatsApp
3
На Украине модернизировали советские самолеты для использования Storm Shadow
2
Бойцы батальона Восток отмечают, что у ВСУ не осталось советских артиллерийских боеприпасов
+
«Вагнеровцы» показали золотоносную шахту в Буркина-Фасо – видео добычи золотой руды
+
Истребитель Су-30 подняли после обнаружения БПЛА Reaper ВВС США над Черным морем
+
В МИД Венгрии заявили, что страна не может обойтись без российского газа
3
The Times: Зимой прошлого года Киев был на грани эвакуации, но один воздушный бой всё решил
7
Российский истребитель Су-57 получил уникальный комплекс цифровой связи, который невозможно взломать
+
В Польше сообщают о попытке ЧВК «Вагнер» проникнуть на территорию страны
2
Associated Press: ЧВК «Вагнер» уже в Нигере – страна готовится к военной интервенции из Франции
1

Популярные статьи

Первый и единственный: Су-47 "Беркут" - самый концептуальный российский истребитель
11
Российским Ка-52 на Украине будут противостоять машины спецназа Supacat HMT с ракетами ASRAAM
12
Россия применяет новое поколение РСЗО в спецоперации – что представляет собой "Торнадо-С"
9
"Будущее, которого не было" - ВВС США показали все варианты супербомбардировщика B-70 Valkyrie ч.2
4
Как в России воспримут изоляцию российского интернета от глобальной мировой сети
53
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
215
Актеры в Голливуде не зря боялись искусственного интеллекта
8
Почему на протяжении 10 лет я выбираю карты NVIDIA
137
ТОП-7 причин покупать видеокарты NVIDIA в 2023 году
116
Самая горячая антикризисная игровая сборка ПК за 60 000р – что купить, когда за 1 доллар просят 96р
6

Сейчас обсуждают

Vorvort
18:53
100% пузырь, как в свое время доткомы.
Акции искусственного интеллекта (ИИ): спекулятивный пузырь или новые лидеры фондового рынка
Vyachslav Plutov
18:47
Такими темпами угробят весь Черноморский флот
Солнечные панели для спутников с увеличенным сроком службы в космосе созданы в Австралии
ЙЦУУУУ уцйк
18:38
Так Европы нет давно,есть Евросоюз,где 80% законов принимает Европарламент,а не правительства этих стран.Поэтому Германия начала брыкаться ,партия Альтернатива для Германии,набирает силы.Кому интересн...
Солнечные панели для спутников с увеличенным сроком службы в космосе созданы в Австралии
Sergey Yakovlev
18:35
Зачем вам обходной путь.? Ее можно установить на любой комп. Только зачем?
Microsoft может закрыть возможность устанавливать Windows 11 на неподдерживаемые компьютеры
ЙЦУУУУ уцйк
18:34
А кто депутатов избирает ,Пушкин что ли.Надо на выборы ходить ,а не сидеть в Ютубе.Чтобы была страна сильной,надо всем гражданам работать,а не хреном груши околачивать...
Солнечные панели для спутников с увеличенным сроком службы в космосе созданы в Австралии
ЙЦУУУУ уцйк
18:32
А у вас совесть есть у всех,сидите и башкой вообще не думаете.Да наверно и не читаете ни класстков,ни великих политиков и полководцев.Чей опыт помогает в наше время балансу сил в мире.Конечно лучше ,п...
Солнечные панели для спутников с увеличенным сроком службы в космосе созданы в Австралии
SkyMaster
18:30
ну а зачем ты за 65к покупал. Я вот купил за 51к, и соответственно вполне доволен.
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
No-va
18:30
Так причем тут и максвелл и кеплер то? Кеплер дровами не поддерживают, максвелл поддерживают. К чему текст? Что вы пытаетесь сказать? Это в любом случае поддержка дольше чем выкинутая на свалку 390х с...
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
RandomXP
18:29
Если украинский солдат каким то невероятным образом попадет в Крым, он будет уничтожен. Местные жители будут противостоять агрессии Киева не менее стоко, чем жители Донбасса, а добровольцев, желающих ...
В сеть попал план Украины по восстановлению контроля над Крымом — он был создан задолго до СВО
ЙЦУУУУ уцйк
18:28
Я бы так не заявляла.Местные немцы Германии вообще говорят ,что надо атомную бомбу на Окраину.Надоели вы там ,как хуже горькой редьки,мать вашу.Хамы,человеконенавистники и провокаторы,сучье племя...
Солнечные панели для спутников с увеличенным сроком службы в космосе созданы в Австралии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем