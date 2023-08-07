Четыре камеры и батарея 6000 мАч

В начале прошлого месяца дебютировал смартфон Samsung Galaxy M34. Месяц спустя в Индии южнокорейский производитель представляет разновидность этого аппарата под именем Galaxy F34. Разница между ними состоит в цветовых вариантах и местах продажи.

Устройство обладает экраном Super AMOLED размером 6,5 дюйма с разрешением 2340 x 1080 и частотой обновления 120 Гц. Экран защищён стеклом Corning Gorilla 5 и предлагает максимальную яркость в 1000 нит.

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Работает смартфон на процессоре Samsung Exynos 1280 с памятью LPDDR4x и хранилищем UFS 2.2. Поверх Android 13 установлен программный интерфейс One UI 5.1. Android будет обновляться на протяжении четырёх лет, а обновления безопасности будут выпускать пять лет.

Сзади находятся три камеры с основной 50 Мп, сверхширокоугольной 8 Мп и макро 2 Мп. Разрешение передней камеры составляет 13 Мп. Среди других характеристик стандарт связи 5G, сканер отпечатков сбоку, гибридный отсек microSD, разъём для наушников и поддержка Samsung Wallet.

Ёмкость батареи составляет 6000 мАч, мощность зарядки 25 Вт. Зарядное устройство в комплект поставки не входит.

Конфигурация 6/128 Гб в Индии стоит около $230, 8/128 ГБ $255, пишет Gizmochina.