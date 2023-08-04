Их появление на прилавках всё ближе

На прошлой неделе состоялся анонс дорогостоящих планшетов Samsung Galaxy Tab S9. В эту серию вошли три модели, но все они не по карману большинству потенциальных покупателей. По этой причине Samsung разрабатывает две более доступные по цене модели: S9 FE и S9 FE+.

Названия Samsung Galaxy Tab S9 FE и S9 FE+ появились на сайте производителя. Они бы отображены на странице виртуального ассистента Samsung Bixby в списке устройств, которые этот ассистент поддерживает.

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Хотя официально южнокорейской компании никогда не подтверждал существование этих планшетов, в сети уже появлялись их изображения. Модель S9 FE+ также успела отметиться на платформах FCC и Geekbench.

Изображения показали прямоугольный дизайн устройств и вертикальную полосу под камерой, что говорит о поддержке стилуса S-Pen. У стандартного планшета задняя камера одна, тогда как у версии S9 FE+ их две. У обоих случаях ожидается использование процессора Samsung Exynos 1380, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилище. Также поддерживается зарядка мощностью 45 Вт, пишет Gizmochina.