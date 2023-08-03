Ориентировочно в третьем квартале 2024 года компании представят новые 32-дюймовые мониторы с высокой герцовкой

В этом году LG удалось удивить геймеров своими OLED-дисплееми, с разрешением WQHD и частотой 240 Гц, но ряд других компаний пока так и не показали свои новинки. Яркость и структура пикселей - две серьёзные проблемы на данный момент. Самое главное, что многие геймеры считают оптимальным на сегодняшний день - 32 дюйма и разрешение UHD. Именно такой планки должен достигнуть прогресс к 2024 году.

Данные опубликованные на Reddit, содержат как уже известные, так и новые данные: ожидается, что Samsung и LG выпустят 32-дюймовые 4K-мониторы в 2024 году. С другой стороны, компания Japan Display, скорее всего, больше не будет конкурировать с ними. У компании есть серьёзные проблемы и планирующиеся новые мониторы как минимум перенесены или даже отменены. Большинство геймеров планировали приобретать JOLED монитор от этой компании из-за его субпиксельной структуры.

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Однако не стоит слишком привязываться к субпиксельной структуре. В настоящее время существуют некоторые проблемы с такой структурой для статического контента, например текста. Но Microsoft надеется, что в следующем году их метод Clear Type будет адаптирован к новой структуре. С увеличением плотности пикселей проблем становится меньше: 32-дюймовый UHD монитор имеет разрешение 138 точек на дюйм, а 27-дюймовый WQHD монитор - 108 точек на дюйм. Обычно это связано с масштабированием, что уменьшает проблемы.

Хорошая новость: несмотря на UHD разрешение, 32-дюймовый OLED-дисплей должен выдавать частоту до 240 Гц и не останавливаться на 120-160 Гц. Также ожидается, что он будет немного ярче, чем LG 27, за счет увеличенной площади теплоотвода дисплея.

Если говорить о выходе 32-дюймовых мониторов, то стоит ориентироваться на третий квартал 2024 года. Кроме того, мониторы обычно появляются позже, чем ожидается. Samsung, по слухам, выйдет немного раньше - в конце второго-начале третьего квартала, а LG - в середине-конце третьего квартала.