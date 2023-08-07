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MSI анонсировала материнскую плату B650M Project Zero со всеми разъёмами на задней панели
Для неё потребуется системный блок производства тоже MSI

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Компания MSI на протяжении некоторого времени рассказывала о подготовке к релизу материнских плат Project Zero. В понедельник официально была представлена плата на чипсете B650M.

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Впервые с этим проектом MSI познакомила публику год назад. Платы должны выглядеть так, словно на них нет разъёмов, хотя на самом деле все они располагаются сзади.

Чипсет B650 предназначен для процессоров AMD средний ценовой категории. Характеристики платы следующие:

  • Поддержка процессоров AMD Ryzen 7000 для ПК.
  • 4 слота памяти DDR5 с 6400+ (OC).
  • 1x HDMI2.1.
  • 1 слот PCI-E x16, 1 слот PCI-E x1.
  • 2 слота M.2 с поддержкой устройств 2280/2260.
  • 6x USB 2.0 (2 сзади, 4 спереди).
  • 4x USB 3.2 Gen1 Type A (2 сзади, 2 спереди).
  • 3x USB 3.2 Gen2 Type A (сзади).
  • 1x USB 3.2 Gen2 Type C (1 сзади, 1 спереди).
  • Локальная сеть Realtek RTL8125BG 2,5 Гбит/с.
  • AMD Wi-Fi 6E.

Главное преимущество от наличия разъёмов только на задней панели состоит в том, что можно увеличить размер радиатора, снизив за счёт этого температуру компонентов платы. MSI стала первым производителем материнских плат такого рода. Сзади находятся 24-контактный и 16-контактный разъёмы питания ATX, разъёмы SATA, ARGB и USB. На привычных местах платы есть только слоты оперативной памяти, PCIe и охлаждение.

Такую плату можно установить не в любой системный блок. В данном случае нужны блоки серий GUNGIN и SEKIRA производства самой MSI.

Плата пока не поступила в продажу, но разработчики надеются, что другие производители последуют её примеру. В частности, существует похожая плата Colorful CVN B760M, пишет wccftech.

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#msi #материнские платы
Источник: wccftech.com
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