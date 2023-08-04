Теперь можно достичь скоростей выше 7200 МТ/с.

MSI объявила о выпуске BIOS AMD AGESA PI 1.0.0.7c для материнских плат AMD AM5, новая прошивка уже доступна или будет доступна в ближайшее время для моделей на базе чипсетов X670E, X670, B650 и даже A620. Как уже должно быть известно, обновления AGESA 1.0.0.7 повышают стабильность платформы AM5 при работе с высокоскоростной оперативной памятью DDR5.

Теперь скорости около 6000 МТ/с не предел для платформы, энтузиасты уже показали, что на хороших комплектах без особого труда можно добиться скоростей даже выше 9000 МТ/с и для этого не требуется отборная материнская плата или процессор. В компании MSI демонстрируют успешную работу парных комплектов DDR5-7200 на материнской плате PRO B650-P WIFI и DDR5-8000 на плате MEG X670E ACE.

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Кроме того, по заверениям компании, в новых BIOS исправлены некоторые ошибки, влияющие на стабильность, устранены потенциальные уязвимости, а также добавлена дополнительная защита для повышения надёжности. Ссылки на загрузку опубликованы в официальной новости на сайте MSI.