MSI присоединяется к Asus, Gigabyte и Asrock

Компания Intel пока не анонсировала свои процессоры 14-го поколения, но многочисленные утечки информации позволили довольно подробно познакомиться с ними. Недавно начали появляться обновления BIOS от ведущих производителей материнских плат. Очередным таким обновлением является BIOS для плат MSI, что показывает грядущее появления процессоров в продаже.

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Разные модели материнских плат на чипсетах Z790 и B760 уже получили обновления BIOS. В серии 600 обновления есть пока только для Pro H610M-E и H610M-E DDR4, другие чипсеты должны получить их в недалёком будущем. Желающие приобрести процессоры следующего поколения без смены материнской платы могут проверить наличие последней версии BIOS на сайте производителя в разделе загрузок.

Asus, Gigabyte и Asrock представили обновления BIOS в июне. Сами процессоры ожидаются в конце октября и по количеству ядер они не должны отличаться от нынешних чипов Raptor Lake. Исключением станет Core-i7 с 20 ядрами, из которых 8 будут мощными и 12 экономичными. Процессоры будут выпущены под LGA 1700, поэтому на них могут перейти или двух последних поколений.

На этом жизненный цикл сокета должен быть завершён, поскольку процессоры 15-го поколения Arrow Lake будут устанавливаться в LGA 1851. Появлении этих процессоров ожидается в конце следующего года с более значительным приростом производительности. В частности, наиболее дорогая модель Core-i9 должна получить увеличение скорости на 20%, а встроенной графики сразу на 250%, пишет Techspot.