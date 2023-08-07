Техподдержка говорит о невозможности разблокировать модели Zenfone 9 и Zenfone 10

Компания Asus может закрыть возможность разблокировать загрузчик своих смартфонов. Один из пользователей получил в службе техподдержки ответ, согласно которому рут на нынешних и будущих аппаратах Asus недоступен. Пользователь хотел разблокировать модель Zenfone 9, но это показалось невозможно, как и для Zenfone 10.

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Не существует единого способа выполнить рут на любом устройстве на Android. Компания Asus входила в число немногочисленных производителей, которые предлагают собственный инструмент разблокировки. Компания обещала обновить этот инструмент, включив в него поддержку разблокировки Zenfone 10 в третьем квартале. Быть может, в итоге этого не случится.

Естественно, останутся неофициальные способы разблокировки, но они не всегда срабатывают и могут быть сложными для среднестатистического пользователя. Однако, ещё есть надежда, что данная новость окажется ошибочной. Один из пользователей форумов Reddit написал, что в Telegram-канале Asus ничего не слышали о запрете разблокировки. Там было сказано, что сервер сейчас находится на обслуживании и разблокировка заработает в третьем квартале, пишет Androidauthority.