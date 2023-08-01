Совместим с Xbox по проводному подключению.

ASUS объявила о выпуске под брендом ROG геймпада Raikiri Pro. Как утверждает компания, это первый Xbox-сертифицированный геймпад для ПК со встроенным OLED-дисплеем и тремя вариантами подключения. На встроенный дисплей можно выводить изображения, анимацию или текст, а также техническую информацию: активный профиль контроллера, уровень зарядки, информацию о подключении микрофона.

Кнопки переключения профилей располагаются над экраном, сами профили настраиваются через фирменное программное обеспечение Armoury Crate, можно переназначать кнопки, изменить настройки дисплея, оповещений, силу вибрации контроллера, кривые отклика джойстика, поведение при низком уровне заряда и и.д. Настройка и сохранение профилей доступны только в проводном режиме, играть в игры можно не только по проводу, но и по беспроводному подключению: Bluetooth или 2,4 ГГц. Производитель перечисляет среди преимуществ технологию адаптивного изменения частоты беспроводного подключения для снижения воздействия помех. Здесь же стоит отметить другие особенности, касающиеся проводного подключения по USB Type-C: оно позволяет подключать геймпад к консолям Xbox, также только в этом режиме работает встроенный ЦАП от ESS, обслуживающий 3,5-аудио разъём на контроллере.

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Дизайн ASUS ROG Raikiri Pro выполнен стиле киберпанк, геймпад получил эргономичную форму и рукоятки, удобную для рук любого размера, сзади располагаются четыре дополнительные программируемые кнопки с рифлёной поверхностью и тактильной обратной связью. Левый и правый триггеры работают в полном диапазоне и поддерживают режим блокировки, мёртвые зоны триггеров можно настроить в Armoury Crate.

В Европе ASUS ROG Raikiri Pro доступен по рекомендованной розничной цене 169,90 евро, также компания выпустила базовую модель ROG Raikiri, среди основных отличий которой поддержка только проводного подключения и только две кнопки на обратной стороне контроллера.