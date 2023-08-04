Красивая ARGB подсветка, широкая совместимость, высокая эффективность охлаждения.

ASUS представила новую необслуживаемую жидкостную систему охлаждения TUF Gaming LC II 360 ARGB AIO — это первая система в линейке TUF Gaming с радиатором типоразмера 360-мм, сообщается на сайте ASUS Edge Up. К достоинствам новинки относят красивую ARGB подсветку, широкую совместимость с различными корпусами и сокетами, конечно же, высокую эффективность охлаждения для достижения наилучших результатов в любой игровой сборке.

Как подчёркивают в компании, радиаторы могут играть большую роль в создании эстетического облика, в данном случае новинка предложит тщательно продуманную конструкцию и ARGB подсветку на вентиляторах и водоблоке, которая легко настраивается и синхронизируется с другими компонентами и периферией посредством фирменного программного обеспечения ASUS Aura Sync. Также нельзя не отметить, что решение станет отличным дополнением для поклонников серии, у которых уже есть материнская плата, видеокарта и/или корпус TUF.

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Среди других достоинств: рифлёная форма рёбер радиатора, положительно сказывающаяся на воздушном потоке и уровне шума; вентиляторы с защитой от пыли класса IP5X и сбалансированными аэродинамическими характеристиками; шланги в оплётке длиной 400 мм, позволяющие легко устанавливать систему в различных положениях; насос в отдельном корпусе с отдельной камерой для электродвигателя, что способствует снижению шума и вибраций. Комплектные 120-мм вентиляторы работают в диапазоне скоростей 800…2000 об/мин, развивая воздушный поток до 67 кубических футов в минуту (CFM) при давлении 3 мм вод ст. и уровне шума 29 дБ.

ASUS TUF Gaming LC II 360 ARGB AIO совместим с материнскими платами AMD AM5 и AM4, Intel LGA 1700, 1200 и 115X, поддерживая широкий ассортимент платформ разных поколений. О ценах и сроках доступности не сообщается.