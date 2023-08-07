У некоторых пользователей возникли проблемы с установкой обновления

Недавно компания Microsoft обновила список поддерживаемых операционной системой Windows 11 процессоров производства компаний Intel и AMD. В обновлённый список вошли некоторые новые модели Ryzen, одна из них ещё не появилась в продаже. При этом из списка исчезли некоторые процессоры Intel.

Чтобы этот список имел большее значение, Microsoft может заблокировать установку Windows 11 на устройства с не входящими в него процессорами. В частности, недавно появилась информация, что не удалось установить Windows 11 на компьютер с процессором Intel Core 2 Duo T6500. Не получилось это и на процессоре AMD Turin II P650. Пользователь был участником программы тестирования в канале Canary и не смог установить сборку Windows 11 25905.

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Замена файла образа Windows install.wim в предыдущих сборках на файл из сборки 25905 также не позволяет устанавливать эти сборки, хотя с родным файлом система устанавливается. Инструменты обхода блокировки вроде Rufus и Ventoy теперь могут не спасти.

Несмотря на существование списка поддерживаемых процессоров, Windows 11 без проблем работает на старых чипах, десятилетней давности и более. Однажды в трансляции один из высокопоставленных представителей Microsoft был замечен с компьютером на неподдерживаемом процессоре Kaby Lake Core i7-7660U.

Бывали случаи, когда Microsoft предлагала обновление на системах с неподдерживаемыми компонентами. Приложение PC Health Check одобряла установку на процессорах вплоть до Pentium 4, пишет Neowin.