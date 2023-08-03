Для него уже существует замена в лице Windows Copilot

Как и было обещано ранее, компания Microsoft постепенно начинает устранять виртуального помощника Cortana из-за операционной системы Windows 11. Среди предустановленных приложений Cortana является одним из наименее востребованных. До конца года разработчики полностью уберут его из системы. В настоящее время его поддержка прекращается через магазин Microsoft Store. Однако, пока это относится только к пользователям предварительного сборок Windows из каналов Dev и Canary. В ближайшие дни это изменение может коснуться и других каналов, а до конца месяца приложение может исчезнуть из всех версий Windows 11. Неизвестно, войдёт ли приложение в состав будущего обновления Windows 11 23H2, появления которого ждут в сентябре или октябре.

реклама

При запуске приложения появляется сообщение «Cortana в Windows как отдельное приложение устарело». Там же есть кнопка «Узнать больше», нажатие на которую открывает страницу поддержки Microsoft.

Это изменение не затрагивает Cortana в Outlook, Teams на мобильных устройствах, Microsoft Teams Rooms. На смену ассистенту придёт Windows Copilot, централизованная платформа поддержки ИИ.

Больше всего внимания Cortana привлекал к себе в 2014 году во времена работы на Windows Phone 8.1. Однако, ассистент не мог на равных противостоять конкурентам вроде Siri, Amazon Alexa и Google Assistant на смартфонах, на компьютерах славы он тоже не снискал. При появлении Windows 11 в 2021 году ассистент отсутствовал в автозагрузке и не был закреплён на панели задач, пишет xda-developers.