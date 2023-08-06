Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782 За пост начислено вознаграждение
Microsoft опубликовала инструмент, который разблокирует все скрытые возможности Windows 11
Этот механизм, известный под именем StagingTool, способен активировать или отключать скрытые и необъявленные функции в ПО Windows 11

реклама

Как сообщает Windows Central, недавно появилась информация о внутреннем инструменте Microsoft, который позволит энтузиастам получить доступ к скрытым функциям Windows 11 таким же образом, как инженеры Microsoft тестируют еще не выпущенное программное обеспечение.

Этот механизм, известный под именем StagingTool, способен активировать или отключать скрытые и необъявленные функции в ПО Windows 11 Insider Preview. Несмотря на то, что уже имеются сторонние версии подобных инструментов, обеспечивающих поиск и включение скрытых функций в разрабатываемом ПО, в том числе ViveTool и Mach2, StagingTool, по сути, является официальной версией Microsoft. Однако она не предназначена для публичного использования.

реклама

фото: msreview.net

Инструмент был обнаружен во время мероприятия "bug bash", в рамках которого компания Microsoft дает людям несколько заданий, чтобы они выполнили их и поделились своими отзывами через Windows Feedback Hub. Обычно Microsoft выдает участникам значки через Feedback Hub, но участники данного мероприятия получили дополнительный приз. Ссылка на StagingTool была включена в задание, которое на самом деле предназначалось для внутренних тестировщиков.

Несмотря на то, что компания Microsoft уже закрыла этот квест, утечка StagingTool уже произошла и распространилась по всему Интернету. Те, кто получил доступ к этому инструменту, описывают его как "интерфейс командной строки". Для активации или отключения функций в зависимости от выпускаемой сборки Windows 11 Insider Preview требуются "идентификаторы функций", многие из которых легко найти на GitHub.

В рамках программы Windows Insider Preview компания Microsoft часто выкладывает функции, которые не попадают в финальную сборку операционной системы. Однако теперь, когда у пользователей появилась возможность переопределять систему, чтобы найти и включить те скрытые функции, которые они хотят, Microsoft, возможно, придется пересмотреть свои методы A/B-тестирования.

Среди других подробностей, всплывших в утечке, — упоминание о "Моментах" (Moments), которые могут стать названием будущих функций Windows 11. Об этом компания Microsoft пока не говорила публично, но внутренние данные о планах компании циркулируют уже как минимум год, отмечает Windows Central.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#microsoft #windows 11
рекомендации
4070 ASUS очень дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
Microsoft начинает устранять ассистента Cortana из Windows 11
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

New York Times: на дне высохшего Каховского водохранилища до сих пор находят древние артефакты
8
13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС были подняты в воздух 5-6 августа
3
Курс доллара на Московской бирже поднялся до 95 рублей впервые с марта прошлого года
1
В Мурманской области стартовало освоение крупнейшего в России месторождения лития
5
Солнечная буря впервые обрушилась на Землю, Луну и Марс одновременно
+
ВСУ модернизировали советские вертолеты Ми-24 - теперь они стреляют американскими ракетами Hydra-70
3
В пресс-службе группы Вагнера опровергли слухи переброски музыкантов в Нигер на борту Ил-76
+
Обнаружены фрагменты ракет Х-55, переданных России Украиной в счёт оплаты за газ в 90-е годы
+
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
3
Новый фильм Мег 2: Бездна с Джейсоном Стетхэмом получил редчайший рейтинг 0% на Rotten Tomatoes
+
Таможенная служба Китая пресекла попытку контрабанды 837 процессоров и 900 модулей памяти
3
Страны Западной Африки согласовали план возможной интервенции в Нигер
1
Афганским футболисткам удалось спастись от талибов благодаря WhatsApp
3
The Times: Великобритания непублично передала Украине высокоточные ракеты AIM-132 ASRAAM
1
Bloomberg: на Украине сокращают площади посевов озимых после прекращения действия зерновой сделки
+
В МИД Венгрии заявили, что страна не может обойтись без российского газа
3
Опубликован ANARI 1.0 — открытый стандарт для движков 3D-рендеринга
2
Associated Press: ЧВК «Вагнер» уже в Нигере – страна готовится к военной интервенции из Франции
+
Восемь бронемашин MaxxPro превратились в груду металла в Запорожье на минном поле
+
Ускорители вычислений NVIDIA могут раздуть финансовый пузырь на рынке облачных сервисов
+

Популярные статьи

БТМП-84: Танковая Боевая Машина Пехоты из украинских КБ
21
Первый и единственный: Су-47 "Беркут" - самый концептуальный российский истребитель
4
Цветы с доставкой: БПЛА-камикадзе "Герань-2" обходят ПВО и наносят удары в тыл ВСУ - подробности
7
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
83
Почему на протяжении 10 лет я выбираю карты NVIDIA
96
LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux: Поломали что работало
6
Актеры в Голливуде не зря боялись искусственного интеллекта
6
Radeon RX 5600 XT в 2023 году - ТОП за свои деньги
7
ТОП-7 причин покупать видеокарты NVIDIA в 2023 году
27
Самая горячая антикризисная игровая сборка ПК за 60 000р – что купить, когда за 1 доллар просят 96р
1

Сейчас обсуждают

Михаил Barash Андреев
16:58
Во-первых, читать надо внимательнее. "Спокойно" я употребил по отношению непосредственно к работе Larian с российским сообществом. Про то, что игру можно "спокойно" купить, я не сказал. Во-вторых, во...
Популярность Baldur’s Gate 3 в Steam многократно превзошла самые смелые ожидания разработчиков из Larian
FelsheR-BAN100908
16:56
Кто этого ципу в Москву пустит?) Ему мозгов не хватило в гугле набрать продолжительность жизни в Мурманской области - она оказывается больше многих не "засратых всякимы добычами и производствами" обла...
В Мурманской области стартовало освоение крупнейшего в России месторождения лития
Elena Elena
16:53
Сгинь , нечисть. Рыжего терпеть не могу , а таких , как ты - ещё больше
Россия отказывается продавать древесину Европе: последствия и новые возможности
Redneck_prm
16:50
Примерно затем же, зачем работающие руками покупают дорогой инструмент, хотя китайский шлак в общем то может выполнять те же задачи, а стоит порой на порядок меньше. С компутаторами также. Когда желез...
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
Vasijara
16:49
Тут нечего объяснять, это всё надуманный бред. Ремнант 2 не тянет потому что его сделали таким, могли бы ограничиться настройками, с которыми потянет, но решили сделать ещё качественнее опираясь на ДЛ...
ТОП-7 причин покупать видеокарты NVIDIA в 2023 году
FelsheR-BAN100908
16:48
Все точь в точь как на урине, только негры без жертв обошлись. Продвинутей хохлов оказались. Так что нормально все, демократы подмоются.))
Россия не поддерживает внешнее вмешательство в дела Нигера, где произошёл госпереворот - МИД
Airotciv
16:48
киви положит напрямую
Популярность Baldur’s Gate 3 в Steam многократно превзошла самые смелые ожидания разработчиков из Larian
Megagad
16:45
у фанатиков нвиди мозг атрофируется - они только рекламными слоганами могут "думать".
Почему на протяжении 10 лет я выбираю карты NVIDIA
scroooge
16:44
Автор нам не расскажет, как без костылей "спокойно" купить эту игру в стим за рубли?
Популярность Baldur’s Gate 3 в Steam многократно превзошла самые смелые ожидания разработчиков из Larian
CHiCHo
16:35
Странно [нет], что в 2014 западные партнеры не хотели восстановления законно избранного президента в 404.
Россия не поддерживает внешнее вмешательство в дела Нигера, где произошёл госпереворот - МИД
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем