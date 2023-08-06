Этот механизм, известный под именем StagingTool, способен активировать или отключать скрытые и необъявленные функции в ПО Windows 11

Как сообщает Windows Central, недавно появилась информация о внутреннем инструменте Microsoft, который позволит энтузиастам получить доступ к скрытым функциям Windows 11 таким же образом, как инженеры Microsoft тестируют еще не выпущенное программное обеспечение.

Этот механизм, известный под именем StagingTool, способен активировать или отключать скрытые и необъявленные функции в ПО Windows 11 Insider Preview. Несмотря на то, что уже имеются сторонние версии подобных инструментов, обеспечивающих поиск и включение скрытых функций в разрабатываемом ПО, в том числе ViveTool и Mach2, StagingTool, по сути, является официальной версией Microsoft. Однако она не предназначена для публичного использования.

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фото: msreview.net

Инструмент был обнаружен во время мероприятия "bug bash", в рамках которого компания Microsoft дает людям несколько заданий, чтобы они выполнили их и поделились своими отзывами через Windows Feedback Hub. Обычно Microsoft выдает участникам значки через Feedback Hub, но участники данного мероприятия получили дополнительный приз. Ссылка на StagingTool была включена в задание, которое на самом деле предназначалось для внутренних тестировщиков.

Несмотря на то, что компания Microsoft уже закрыла этот квест, утечка StagingTool уже произошла и распространилась по всему Интернету. Те, кто получил доступ к этому инструменту, описывают его как "интерфейс командной строки". Для активации или отключения функций в зависимости от выпускаемой сборки Windows 11 Insider Preview требуются "идентификаторы функций", многие из которых легко найти на GitHub.

В рамках программы Windows Insider Preview компания Microsoft часто выкладывает функции, которые не попадают в финальную сборку операционной системы. Однако теперь, когда у пользователей появилась возможность переопределять систему, чтобы найти и включить те скрытые функции, которые они хотят, Microsoft, возможно, придется пересмотреть свои методы A/B-тестирования.

Среди других подробностей, всплывших в утечке, — упоминание о "Моментах" (Moments), которые могут стать названием будущих функций Windows 11. Об этом компания Microsoft пока не говорила публично, но внутренние данные о планах компании циркулируют уже как минимум год, отмечает Windows Central.